"سمو العقارية" السعودية توقع عقدا بـ1.3 مليار ريال لبناء وحدات سكنية في ينبع

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أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع عقد مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) لغرض تطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء عدد 1104 وحدات سكنية بمدينة ينبع الصناعية.

وقالت "سمو العقارية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن القيمة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 1.3 مليار ريال.

وأشارت إلى أن الاتفاقية وفقا لعقود شراء وحدات سكنية يتم إبرامها بين شركة جبين وشركات صناعية من خلال برنامج تملك المساكن الخاص بهذه الشركات.

ويسري العقد من تاريخ التوقيع وتكون مدة التطوير والتنفيذ 36 شهرا، تبدأ من تاريخ توقيع عقود الشراء مع الشركات الصناعية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة، اعتبارا من بداية أعمال التطوير والتنفيذ في المشروع.