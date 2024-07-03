مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار الشركة السعودية لصناعة الورق
شعار الشركة السعودية لصناعة الورق
سوق السعودية

"صناعة الورق" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية بـ150 مليون ريال مع "الإمارات دبي الوطني"

لدعم السيولة النقدية المطلوبة لتغطية رأس المال العامل للعمليات التشغيلية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وقعت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق" اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك الإمارات دبي الوطني متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن قيمة التمويل 150 مليون ريال، لمدة سنةميلادية ويتم تجديدها سنويا، والضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر بكامل قيمة اتفاقية التسهيلات البنكية.

وذكرت أن التمويل يهدف لدعم السيولة النقدية المطلوبة لتغطية رأس المال العامل للعمليات التشغيلية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية وتوسعاتها في شراء المواد الأولية تمهيداً لبدء تشغيلها لخطوط الإنتاج الجديدة للشركة وشركاتها التابعة ومنها : خط الإنتاج الخامس الذي سبق الإعلان عن تطوراته.

وذكرت الشركة أنها وقعت اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك الإمارات دبي الوطني بمعدلات تفضيلية وتنافسية فيما يتعلق بهوامش الربح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط