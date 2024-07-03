"صناعة الورق" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية بـ150 مليون ريال مع "الإمارات دبي الوطني"

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وقعت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق" اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك الإمارات دبي الوطني متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن قيمة التمويل 150 مليون ريال، لمدة سنةميلادية ويتم تجديدها سنويا، والضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر بكامل قيمة اتفاقية التسهيلات البنكية.

وذكرت أن التمويل يهدف لدعم السيولة النقدية المطلوبة لتغطية رأس المال العامل للعمليات التشغيلية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية وتوسعاتها في شراء المواد الأولية تمهيداً لبدء تشغيلها لخطوط الإنتاج الجديدة للشركة وشركاتها التابعة ومنها : خط الإنتاج الخامس الذي سبق الإعلان عن تطوراته.

وذكرت الشركة أنها وقعت اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك الإمارات دبي الوطني بمعدلات تفضيلية وتنافسية فيما يتعلق بهوامش الربح.