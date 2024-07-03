"طبية": إتمام الاستحواذ على شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية

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أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية"، والمدرجة في السوق المالية السعودية "نمو" وهي متخصصة في تقديم حلول الرعاية الصحية المتكاملة عن إتمامها عملية شراء 100% من حصص شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية بمبلغ 35مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها حصلت على جميع الموافقات النهائية من الجهات المختصة، واستيفاء جميع الشروط وانتقال ملكية شركة محمد حمد عبدالله الحماد للخدمات الطبية بالكامل إلى "طبية".

وذكرت أن الاستحواذ سيقدم قيمة مجزية لشركة "طبية" ومساهميها، حيث تحقق شركة محمد حمد عبدالله الحماد إيرادات سنوية تصل إلى 100 مليون ريال بهوامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تناهز 11.5%.