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أوراسكوم القابضة للاستثمار
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البورصة المصرية

ارتفاع أرباح أوراسكوم للاستثمار القابضة المصرية بأكثر من 222.5% بالربع الأول

تجاوزت351 مليون جنيه

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بنسبة 222.52% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها تمكنت من تحقيق صافي ربح بلغ 351.36 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 108.94 مليون جنيه في الربع المقارن من 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت إيرادات التشغيل نحو 102.17 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 38 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

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وحققت الشركة إيرادات تمويلية خلال الفترة المرصودة بلغت 167.87مليون جنيه، مقابل 1.92 مليون جنيه في المدة المماثلة من العام الماضي.

كما سجلت صافي أرباح ترجمة أرصدة بعملات أجنبية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 576.91 مليون جنيه، مقابل 170.32 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكانت القوائم المالية المستقلة، للشركة قد أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 570.19 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 64.46 مليون جنيه في الربع المقارن من 2023.

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