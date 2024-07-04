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أسمنت أم القرى
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سوق السعودية

تعيين "عبد الله العبد اللطيف" رئيسا لـ"أسمنت أم القرى" و"سعود السبهان" نائبا له

في الدورة الجديدة لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أسمنت أم القرى عن قرار ا جتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ الموافق 4 يوليو 2024م وتضمن تعيين عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف رئيسا لمجس إدارة الشركة "عضو غير تنفيذي" خلال الدورة الجديدة للمجلس التي بدأت بتاريخ اليوم تستمر لمدة 3 سنوات حتى 3 يوليو 2027.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن المجلس قرر تعيين سعود محمد السبهان نائب لرئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، تعيين عبدالله حمدان سريع السريع كأمين سر لمجلس إدارة الشركة.

وتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتضم عبد الرحمن سليمان إبراهيم السياري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت (عضو مستقل)، عبد الله حمدان بن سريع السريع - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (عضو مستقل)، ومحمد حمد حسن قريشة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (عضو مستقل).

وتم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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