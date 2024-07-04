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مالكة "ساكس" تشتري منافستها "نيمان ماركوس" مقابل 2.65 مليار دولار

المبيعات السنوية للشركة بعد الاندماج قد تصل إلى 10 مليارات دولار

دبي - العربية.نت
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أبرمت الشركة المستثمرة في "ساكس فيفث أفينيو" Saks Fifth Avenue صفقة بقيمة 2.65 مليار دولار لشراء منافستها "نيمان ماركوس" Neiman Marcus، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

ومن المتوقع، حسب المصادر، الإعلان عن الصفقة مساء اليوم.

وذكرت المصادر، أن المبيعات السنوية للشركة بعد الاندماج قد تصل إلى 10 مليارات دولار.

وستستحوذ Amazon على حصة أقلية في الشركة الجديدة التي سيطلق عليها اسم Saks Global وتخطط لتزويدها بالخبرة التكنولوجية واللوجستية، وفقا للمصادر.

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