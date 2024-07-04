"أرك هاوس" و "بريدج كابيتال" ترفعان عرضهما لشراء "Macy’s" بمقدار 300 مليون دولار

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رفعت شركتا "أرك هاوس مانجمنت" Arkhouse Management و"بريدج كابيتال مانجمنت" Brigade Capital Management عرضهما لشراء سلسلة متاجر Macy’s بحوالي 300 مليون دولار وذلك للمرة الثانية بعد أن فشلت المحاولات السابقة في إتمام الصفقة، حسب ما ذكرته مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال.
وأضافت المصادر، أن الاقتراح الجديد للثنائي هو الاستحواذ على أسهم Macy’s بسعر 24.80 دولارا للسهم، أو ما يعادل حوالي 6.9 مليار دولار.
كان سهم Macy’s قد أغلق يوم الأربعاء عند 17.93 دولار، ما يقيّم الشركة عند نحو 5 مليارات دولار.
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