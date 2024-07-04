"أماك": انتهاء عقد الرئيس التنفيذي"كريستوفير وارويك".. وتكليف "نيهات سوير" بالمنصب

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تعلن شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" عن انتهاء عقد عمل الرئيس التنفيذي المكلّف كريستوفير جيرارد وارويك، بحيث يكون آخر يوم عمل له بتاريخ اليوم 4 يوليو 2024م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"اليوم الخميس إن مجلس الإدارة قرر تكليف نيهات سوير، بمنصب (الرئيس التنفيذي المكلّف) للشركة اعتباراً من اليوم.

وأوضحت أن نيهات سوير هو مهندس تعدين لديه أكثر من 30 عامًا من الخبرة في صناعة التعدين، شملت العديد من مجالات التعدين بما في ذلك عمليات المناجم المفتوحة وعمليات التعدين تحت الأرض في العديد من الدول مثل تركيا، وألبانيا وقيرغيزستان والمملكة العربية السعودية.

ودرس نيهات سوير، الهندسة التعدينية، وحصل على درجة البكالوريوس في هندسة التعدين من جامعة الشرق الأوسط التقنية (METU) - أنقرة، تركيا، ودرجة الماجستير (M.Sc.) من نفس الجامعة، وهو مهندس محترف مسجل وعضو في المعهد الأسترالي للتعدين والمعادن MAusIMM ، وعضو في الهيئة السعودية للمهندسين SCE.

وانضم المهندس نيهات لشركة أماك كمدير مشاريع في عام 2018، وعمل قبل ذلك لأكثر من 25 عاماً في مشاريع مختلفة لشركات دولية وتركية.