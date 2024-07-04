"الزامل" تستلم خطاباً بسداد فروقات زكوية بـ7.3 مليون ريال عن عام 2014

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أعلنت شركة الزامل للصناعة، السعودية استلامها خطاب الاحتساب الزكوي النهائي بناءً على القرار الصادر من الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عن العام 2014 فقط، والمطالبة بسداد صافي فروقات بقيمة 7.3 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية إن المطالبة محل الاعتراض كانت قد حددت فروقات إضافية يجب سدادها تبلغ 43.3 مليون ريال.

وأوضحت "الزامل للصناعة" أن لديها المخصصات الكافية لسداد مبالغ الفروقات النهائية التي تم احتسابها، ولا يوجد لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.

وفيما يخص ملف المطالبات بسداد فروقات عن الأعوام من 2015 إلى 2018 فهي ما زالت منظورة لدى الجهات المعنية، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن في حينه.