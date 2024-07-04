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الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"المياه الوطنية" ترسي مشروعا بـ190.8 مليون ريال على "الخريف"

لتنفيذ توصيلات المياه ومياه الصرف الصحي في 6 مناطق وقطاعات في المملكة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة عن استلامها 6 اتفاقيات تثبيت أسعار من شركة المياه الوطنية لتنفيذ توصيلات المياه ومياه الصرف الصحي في 6 مناطق وقطاعات في المملكة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن قيمة المشروع 190.8مليون ريال تقريبا و تمت الترسية بتاريخ 3 يوليو الجاري ويشمل تنفيذ توصيلات المياه ومياه الصرف الصحي في 6 مناطق وقطاعات في المملكة وهي منطقة القصيم، منطقة حائل، منطقة جازان، المنطقة الشرقية الوحدة الشمالية و الوحدة الجنوبية والوحدة الوسطى،وتمتد فترة العقود لـ36 شهرا.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثالث من العام الحالي 2024م،موضحة أنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من عقود الاتفاقيات موقعة من جميع الأطراف المعنية.

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