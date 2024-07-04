"بن داود" توقع مذكرة لمنح أحقية امتيازها التجاري في قطر لـ"المجموعة الإقليمية"

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وقعت شركة بن داود القابضة بتاريخ 3 يوليو الجاري، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المجموعة الإقليمية بدولة قطر لمنحها أحقية الامتياز التجاري لافتتاح 8 فروع للعلامة التجارية "بن داود" بدولة قطر.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن مدة المذكرة 12 شهرا، موضحة أن هذه الخطوة تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لشركة بن داود القابضة بالتوسع الجغرافي لأنشطتها فى منطقة الخليج العربي.

وتوقعت أثرا إيجابيا لأنشطة الشركة بعد توقيع الاتفاقية النهائية، موضحة أنه سيتم الإعلان عن آخر التطورات والتحديثات بخصوص المذكّرة في الوقت المناسب.