"دار المركبة" توقع عقدا بـ24 مليون ريال مع "الاستثمار" السعودية

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وقعت شركة دار المركبة لتأجير السيارات بتاريخ 3 يوليو الجاري عقد خدمات تأجير السيارات مع وزارة الاستثمار السعودية بقيمة إجمالية 24 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس،إن ترسية العقد تمت بتاريخ 24 يونيو الماضي، ويهدف إلى توفير سيارات عن طريق الاستئجار طويل المدى (بالأجر الشهري) والاستئجار قصير المدى ( بالأجر اليومي) ولمدة أربع سنوات.

وتوقعت شركة"دار المركبة" أن ينعكس الأثر الإيجابي للعقد من النتائج المالية للنصف الثاني من عام 2024م.