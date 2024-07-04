"وفرة للصناعة": استكمال العقد المبرم مع "بافان" الإيطالية خلال الربع الأخير من 2024

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توقعت شركة وفرة للصناعة والتنمية استكمال العقد المبرم مع شركة بافان الإيطالية "المملوكة لشركة جيا الألمانية" لتوريد وتركيب خط إنتاج مكرونة إسباقيتي وخط إنتاج شعيرية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه كان من المتوقع الانتهاء من تركيب خط الإنتاج خلال شهر يونيو الماضي، ولكن حدث تأخير في توريد بعض المعدّات من المورّد، وبالتالي تأخّر اكتمال تركيبها، وأيضاً بسبب الحاجة لاستكمال الشبكة الكهربائية المناسبة للخطوط.

وأشارت إلى أن أثر التأخير على القوائم المالية للشركة من المتوقع ظهوره خلال النصف الأول من عام 2025.

وكانت شركة وفرة للصناعة والتنمية قد أعلنت بتاريخ 22 نوفمبر 2022 عن توقيع عقد مع شركة بافان الإيطاليّة لتوريد خط إنتاج مكرونة اسباقيتي وخط إنتاج شعيريّة ضمن خطة الشركة لتحديث وأتمتة خطوط الإنتاج بمصانعها.