مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة وفرة للصناعة والتنمية
شعار شركة وفرة للصناعة والتنمية
سوق السعودية

"وفرة للصناعة": استكمال العقد المبرم مع "بافان" الإيطالية خلال الربع الأخير من 2024

لتأخير توريد بعض المعدات لخطي الإنتاج والحاجة إلى استكمال الشبكة الكهربائية المناسبة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

توقعت شركة وفرة للصناعة والتنمية استكمال العقد المبرم مع شركة بافان الإيطالية "المملوكة لشركة جيا الألمانية" لتوريد وتركيب خط إنتاج مكرونة إسباقيتي وخط إنتاج شعيرية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه كان من المتوقع الانتهاء من تركيب خط الإنتاج خلال شهر يونيو الماضي، ولكن حدث تأخير في توريد بعض المعدّات من المورّد، وبالتالي تأخّر اكتمال تركيبها، وأيضاً بسبب الحاجة لاستكمال الشبكة الكهربائية المناسبة للخطوط.

وأشارت إلى أن أثر التأخير على القوائم المالية للشركة من المتوقع ظهوره خلال النصف الأول من عام 2025.

"الزامل" تستلم خطاباً بسداد فروقات زكوية بـ7.3 مليون ريال عن عام 2014 شركات سوق السعودية "الزامل" تستلم خطاباً بسداد فروقات زكوية بـ7.3 مليون ريال عن عام 2014

وكانت شركة وفرة للصناعة والتنمية قد أعلنت بتاريخ 22 نوفمبر 2022 عن توقيع عقد مع شركة بافان الإيطاليّة لتوريد خط إنتاج مكرونة اسباقيتي وخط إنتاج شعيريّة ضمن خطة الشركة لتحديث وأتمتة خطوط الإنتاج بمصانعها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ستارمر يجدد التزامات حكومته في جولة داخلية.. ووزير الخارجية يؤكد المواقف الدولية ستارمر يجدد التزامات حكومته في جولة داخلية.. ووزير الخارجية يؤكد المواقف الدولية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط