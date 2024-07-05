مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ميتا (فرانس برس)
شعار شركة ميتا (فرانس برس)
ذكاء اصطناعي

تحقيق قضائي إسباني بشأن "ميتا" على خلفية الذكاء الاصطناعي

الشركة قالت إنها ستعلّق استخدام بيانات المستخدمين لتطوير نشاطها بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتحاد الأوروبي

مدريد - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، الخميس، فتح تحقيق بشأن ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، لتحديد ما إذا كان استخدامها البيانات في برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تطورها ينتهك حماية البيانات.

وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية في بيان، أنه اتخذ هذا القرار بسبب تلقي مستخدمي فيسبوك وإنستغرام "بصورة مكثفة" رسائل "تحذرهم من أن المعلومات التي تتم مشاركتها في منتجاتهم وخدماتهم ستستخدمها ميتا لتطوير وتحسين برامجها للذكاء الاصطناعي".

وأكدت النيابة العامة حرصها على دور القضاء في "الدفاع عن الحق الأساسي للمواطنين في حماية البيانات الشخصية".

"أدنوك" تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر أغسطس عند 82.52 دولار للبرميل طاقة أدنوك "أدنوك" تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر أغسطس عند 82.52 دولار للبرميل

وأضافت في البيان أنها ستطلب من وكالة حماية البيانات الإسبانية تقريراً عن "إجراءات التحقيق الإداري" المحتملة ضد مجموعة ميتا.

وأعلنت شركة ميتا الأميركية العملاقة في منتصف حزيران/يونيو الماضي أنها ستعلّق استخدام بيانات المستخدمين لتطوير نشاطها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتحاد الأوروبي، بعد تلقيها شكاوى في إحدى عشرة دولة أوروبية.

كذلك، أثارت سياسة ميتا الجديدة هذه ردود فعل قوية في أجزاء أخرى من العالم.

فقد طالبت هيئة حماية البيانات البرازيلية الثلاثاء شركة ميتا بالتوقف عن استخدام هذه البيانات لتطوير أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط