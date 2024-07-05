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175 مليوناً.. عدد مستخدمي "ثريدز" قبل الذكرى الأولى لانطلاقه

"ثريدز" يعد أحدث منصات التواصل الاجتماعي لشركة "ميتا بلاتفورمز"

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، مارك زوكربيرغ، إن "ثريدز"، أحدث منصات التواصل الاجتماعي للشركة، سجلت أكثر من 175 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وأضاف زوكربيرغ في منشور على "ثريدز" قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى لتدشينها: "يا لها من سنة".

وفي فبراير الماضي، كان زوكربيرغ قد قال إن عدد المستخدمين النشطين شهرياً لثريدز يزيد على 150 مليوناً.

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ولا يقدم عدد المستخدمين الشهري إلا صورة محدودة عن شعبية المنصة التي لم تكشف عن مقاييس رئيسية مثل عدد المستخدمين النشطين يومياً ولا متوسط الوقت الذي يقضيه كل مستخدم.

وفقد ثريدز، الذي ينافس منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر، أكثر من نصف مستخدميه في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه الصاخب. وتخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقه في أوائل يوليو/تموز.

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