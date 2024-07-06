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سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق أبوظبي

'ألفا داتا" تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي

الشركة تسعى إلى جمع نحو 200 مليون دولار من الطرح العام الأولي

دبي - العربية.نت
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قالت مصادر إن شركة ألفا داتا لخدمات تكنولوجيا المعلومات ومقرها الإمارات تخطط لطرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأضافت المصادر أن الشركة تعمل مع المجموعة المالية هيرميس والإمارات دبي الوطني كابيتال بشأن البيع المحتمل للأسهم، والذي قد يتم بحلول نهاية العام الحالي.

وأشارت إلى أن شركة ألفا داتا تسعى إلى جمع نحو 200 مليون دولار من الطرح العام الأولي، في حين لا تزال تفاصيل الطرح مثل حجمه وتوقيته مبدئية، ويمكن أن تتغير، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

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وتأسست شركة ألفا داتا في عام 1981، وتشمل تقنياتها الذكاء الاصطناعي، والتنقل، والأمن، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية.

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