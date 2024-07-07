نمو أرباح "المراعي" إلى 619.7 مليون ريال بالربع الثاني.. والسهم يرتفع 2%

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أظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة لشركة المراعي، ارتفاع صافي أرباحها 11.2% في الربع الثاني من 2024، إلى نحو 619.69 مليون ريال، مقارنة بنحو 557.08 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "المراعي" بنسبة 10.5% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بصافي ربح نحو 692.23 مليون ريال في الربع الأول من 2024.

وارتفع سهم "المراعي" بنسبة 2%، خلال تعاملات اليوم الأحد، ليسجل مستوى 57 ريالا.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح بنسبة 11% جاء مدفوعاً بنمو الإيرادات 8% نتيجة التحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع.

وجاء ارتفاع الإيرادات بنسبة 8% إلى 5.15 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل 4.79 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، نتيجة للنمو القوي في حجم المبيعات، ويُعزى ذلك إلى المساهمة الإيجابية من كافة القطاعات بقيادة قطاعي الألبان والدواجن.

وارتفعت أرباح قطاع الألبان والعصائر مقارنة بالعام السابق؛ بسبب ارتفاع المبيعات في الأسواق الرئيسية بدول الخليج، خاصة في قطاع الألبان، بالإضافة إلى التحكم الجيد في التكاليف.

وبالمثل ارتفعت أرباح قطاع المخبوزات مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة كفاءة الإنتاج والتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.

وارتفع صافي ربح قطاع الدواجن ارتفاعاً إيجابياً مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الإيرادات واستمرار رفع كفاءة الإنتاج وتحسين وفورات الحجم.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفع صافي أرباح "المراعي" بنسبة 10% إلى نحو 1.31 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.19 مليار ريال في النصف الأول من 2023.