الشركات الناشئة بالمنطقة تحصل على 737 مليون دولار من صناديق رأس المال الجريء
الاستثمار الجريء في قطاع التقنية المالية ينمو إلى 700 مليون دولار خلال 5 سنوات في السعودية
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حصلت 248 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تمويل بنحو 737 مليون دولار من صناديق رأس المال الجريء في النصف الأول من العام الحالي متراجعة بـ 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذت الشركات في الإمارات على 45% من هذه التمويلات و38% كانت من نصيب الشركات السعودية تلتها مصر بنحو 12% من التمويل.
من جانبه، قال مؤسس مكتب المركز الاستشاري، فادي العوامي، في مقابلة خاصة مع برنامج "ريادة" إن الاستثمار الجريء في قطاع التقنية المالية نما من 18 مليون دولار إلى 700 مليون دولار خلال خمس سنوات في السعودية وأن الفرصة لازالت سانحة للاستثمار في منتجات الـ Insurtech والتمويل الجماعي.
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