"أكاديمية التعلم" تستأجر مقراً في الرياض لإقامة معهد تدريب عالي بـ20 مليون ريال
بمساحة قدرها 3080 متراً مربعاً
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أعلنت شركة أكاديمية التعلم عن استئجار مقر لها في مدينة الرياض بحي السويدي – الطريق الدائري الغربي الفرعي، بمساحة قدرها 3080م2، لإقامة معهد تدريب عالي للأكاديمية، من محمد سعود سعد العريفي، وذلك لمدة 10 سنوات.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، القيمة الإجمالية 20 مليون ريال، وقيمة إيجارية سنوية 2 مليون ريال، وستكون الطاقة الاستيعابية للمبنى 900 طالب.
وبذلك يكون هذا الفرع الثاني للرجال لأكاديمية التعلّم على مستوى المملكة والأول في مدينة الرياض، ويأتي هذا تماشياً مع الخطط التوسعية لأكاديمية التعلّم، ودعماً لخطط توطين الوظائف بالمملكة العربية السعودية، وذكرت أنه من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد خلال النصف الثاني من عام 2024م.
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