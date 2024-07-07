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استحواذ

"المصافي" توقع مذكرتي تفاهم للاستحواذ على "جيسيكو" و"البوصلة الذهبية للتعدين"

عبر مبادلة الأسهم وإصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال "المصافي"

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة المصافي العربية السعودية" المصافي" بتاريخ 6 يوليو 2024، مذكرتي تفاهم غير ملزمتين للاستحواذ على كامل حصص الملاك في شركتي "الشركة الألمانية السعودية للصناعة "جيسيكو" و"البوصلة الذهبية للتعدين".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها وقعت مذكرة تفاهم متعلقة بعملية مبادلة الأسهم المملوكة للملاك في الشركة الألمانية السعودية للصناعة "جيسيكو"، مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة من خلال زيادة رأس مال المصافي العربية السعودية.

كما أعلنت شركة المصافي العربية السعودية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة البوصلة الذهبية للتعدين متعلقة بعملية مبادلة الأسهم المملوكة للملاك في شركة البوصلة الذهبية للتعدين، مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة من خلال زيادة رأس مالها.

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وأشارت الشركة إلى أن الأطراف اتفقت على تقييم مبدئي للصفقة المقترحة، وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسات اللازمة والفحص النافي للجهالة.

وتسري المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف وستظل نافذة لمدة 90 يوماً ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابةً.

وذكرت أن الإعلان عن المذكرتين لا يعني بالضرورة أنه سيتم الاتفاق على الصفقتين المقترحين، وسيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوصهما في حينه.

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