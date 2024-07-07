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الوطنية للبناء
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سوق السعودية

"الوطنية للبناء" توقع اتفاقية تسهيلات مصرفية بـ50 مليون ريال من مصرف الإنماء

ليرتفع إجمالي التسهيلات المتاحة من المصرف للشركة إلى 135 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق بتاريخ 4 يوليو 2024 اتفاقية زيادة حد التسهيلات المصرفية الممنوحة من مصرف الإنماء بمبلغ 50 مليون ريال متوافقة مع الضوابط الشرعية.

وقالت الشركة في بيان لــ"تداول السعودية" إن مدة التمويل 9 أشهر دوارة، وبنفس شروط التسهيلات والأحكام المعتمدة مسبقاً من البنك، والهدف من التسهيلات هو تمويل متطلبات رأس المال العامل.

وأوضحت أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المتاحة من مصرف الانماء أصبح بعد الزيادة مبلغ 135 مليون ريال.

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