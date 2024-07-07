"الوطنية للتعليم" تعلن تعديل سنتها المالية وخطة التحول في إصدار قوائمها المالية

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أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم كيفية تنفيذ تغيير نهاية السنة المالية لها إلى 31 يوليو من كل عام ميلادي بدلاً من 31 أغسطس، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إنها ستقوم بإصدار قوائم مالية "مدققة" للعام المالي الحالي كسنة مالية قصيرة (11 شهرا) بصورة استثنائية نظراً لتطبيق التحوّل، والتي تبدأ من تاريخ 1 سبتمبر 2023م وتنتهي في 31 يوليو 2024م، وذلك خلال المهلة النظامية للنشر والتي تنتهي في 31 اكتوبر 2024م.

وأضافت أنها بعد ذلك وابتداءً من الربع الأول (الذي سينتهي في 31 أكتوبر 2024م) من السنة المالية التي ستنتهي في 31 يوليو 2025 م، ستقوم الشركة بإصدار جميع قوائمها المالية عن الفترات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 يوليو 2025 م وما بعدها بشكل طبيعي ومتوافق مع الأعوام المالية للشركة، وخلال المُهل النظامية المنطبقة على الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 31 يوليو.

وأوضحت الشركة أنه لن يترتب على تنفيذ هذا التحول أية آثار على أداء الشركة المالي والتشغيلي،وفي حال وجود أي مستجدات جوهرية سيتم الإعلان عنها في حينها .