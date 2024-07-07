"إم آي إس" توقع مذكرة لدراسة مشروع لخدمات الذكاء الاصطناعي بالسعودية

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وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس -MIS" اليوم الأحد 7 يوليو 2024 مذكرة تفاهم مع السعودي الفرنسي كابيتال بهدف استكشاف ودراسة جدوى تأسيس نشاط الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية من خلال توفير بنية تحتية للحوسبة عالية الأداء تستفيد من أحدث وحدات معالجة الرسومات (GPU).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المذكرة تتضمن عدة بنود أولها أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات ستقوم بإجراء دراسة شاملة لسوق الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي، وتقديم توصية بنموذج الأعمال الأمثل مع مراعاة الطلب والتنظيمات والتكنولوجيا، وتقييم متطلبات رأس المال استناداً إلى المعايير العالمية، وتحديد نطاق الخدمات باستخدام أفضل الممارسات، وتحديد الشركاء الاستراتيجيين، وتقديم خارطة طريق تنفيذية مفصلة مع تقديم الرؤى والتوصيات المتوافقة مع ديناميكيات السوق والتطورات التكنولوجية.

وستتعاون شركة السعودي الفرنسي كابيتال مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات من خلال تقييم خيارات التمويل واستراتيجيات التنفيذ بهدف تأسيس هذا النشاط بأفضل طريقة ممكنة، سواء من خلال مشروع مشترك، أو صندوق استثمار خاص، أو مزيج من ذلك.

وأوضحت أنه على الرغم من أن الأدوار والمسؤوليات والبنية النهائية لم تحدد بعد، فإنه من المفهوم أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات ستكون الشريك الفني والتجاري الرئيسي للسعودي الفرنسي كابيتال والمساهم في حال تم إطلاق هذا المشروع.

وتدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين لمدة 6 أشهر.