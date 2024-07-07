"جاهز" تقدم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية
من خلال النظام الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات عن تقديم طلب الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية بتاريخ 7 يوليو 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها قدمت الطلب من خلال النظام الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض، وسيتم الإعلان لاحقًا عن أي تطورات جوهرية للانتقال فور وقوعها.
و أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات عن شراء عقار بقيمة 150 مليون ريال في حي المحمدية بمدينة الرياض من شركة "وثبة للاستثمار".
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"في وقت سابق،إنها وقعت الصفقة اليوم بتاريخ 12 يونيو 2024 وستمولها عن طريق تسهيلات بنكية بقيمة 105 ملايين ريال، وسيتم سداد المتبقي وقدره 45 مليون ريال من خلال الموارد الذاتية للشركة، مشيرة إلى أن الأصل محل الصفقة عبارة عن أرض تجارية قائم عليها مجمع تجاري تحت الإنشاء.
-
"أكاديمية التعلم" تستأجر مقراً في الرياض لإقامة معهد تدريب عالي بـ20 مليون ريال
بمساحة قدرها 3080 متراً مربعاً
شركات
-
"عبر الخليج للتسويق" تحصل على تمويل بـ100 مليون ريال من بنك دبي الوطني
مدته سنة ميلادية
شركات
-
"الإعادة السعودية" توقع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات بـ427.7 مليون ريال
ستكون ملكية الصندوق في الشركة 23.08% بعد زيادة رأس المال
أسواق المال