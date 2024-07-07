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سوق السعودية

"جاهز" تقدم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية

من خلال النظام الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات عن تقديم طلب الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية بتاريخ 7 يوليو 2024.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها قدمت الطلب من خلال النظام الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض، وسيتم الإعلان لاحقًا عن أي تطورات جوهرية للانتقال فور وقوعها.

و أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات عن شراء عقار بقيمة 150 مليون ريال في حي المحمدية بمدينة الرياض من شركة "وثبة للاستثمار".

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"في وقت سابق،إنها وقعت الصفقة اليوم بتاريخ 12 يونيو 2024 وستمولها عن طريق تسهيلات بنكية بقيمة 105 ملايين ريال، وسيتم سداد المتبقي وقدره 45 مليون ريال من خلال الموارد الذاتية للشركة، مشيرة إلى أن الأصل محل الصفقة عبارة عن أرض تجارية قائم عليها مجمع تجاري تحت الإنشاء.

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