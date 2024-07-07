مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
قطار الحرمين السريع
قطار الحرمين السريع
شركات

"سار": زيادة ركاب قطار الحرمين السريع 42% في موسم حج عام 1445

تجاوز عددهم 1.07 مليون راكب

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن قيام قطار الحرمين السريع بنقل أكثر من 1.07 مليون مسافر خلال موسم حج عام 1445 هـ بزيادة تجاوزت 42% مقارنة بموسم حج لعام 1444 هـ. في ظل إعلان نجاح خطة تشغيل قطار الحرمين السريع لموسم الحج.

وشهدت الخطة التشغيلية كذلك إعلان تسيير 3895 رحلة خلال موسم الحج بنسبة التزام بمواعيد وصول الرحلات بلغت 98%، حيث تم خلال هذا الموسم تسيير الرحلات بوتيرة تصاعدية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحطة جدة الرئيسة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ليصل عدد الرحلات في وقت الذروة يوم الـ 13 من شهر ذي الحجة إلى 131 رحلة، كان لمحطة مكة المكرمة النصيب الأكبر منها، تمثلت في مغادرة قطار كل 15 دقيقة باتجاه مختلف المحطات.

وقامت سار بالتعاون مع عدد من الشركاء بتفعيل مبادرة نقل الحجاج بدون حقائب من محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة وصولاً إلى محطة مكة المكرمة، لعشرات الآلاف من الحجاج لأول مرة، حيث يصل الحاج إلى المطار ومنه للقطار مباشرة ويتم نقل حقائبه إلى مقر سكنه من دون الحاجة لاصطحابها معه أثناء تنقله بالقطار، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط