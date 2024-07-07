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شعار شركة كاتريون للتموين القابضة
شعار شركة كاتريون للتموين القابضة
سوق السعودية

"كاتريون" توقع مذكرة لشراء 85 شاحنة رافعة طعام

من شركة ملاقان الهندسية المحدودة في إيرلندا

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم في الرابع من يوليو 2024م بمدينة بلفاست شمال إيرلندا مع شركة ملاقان الهندسية المحدودة (Mallaghan Engineering Ltd) المتخصصة في تصنيع معدات الطيران، من أجل شراء 85 شاحنة رافعة الطعام (Highloader) مخصصة لتموين الطائرات على مدى 4 سنوات (2024 إلى 2027).

وقالت "كاتريون" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية النمو الهادفة التي تتبعها الشركة لغرض تعزيز وتجديد أسطولها.

وأوضحت الشركة أن هذه الاتفاقية تُعَد خطوة استثمارية محورية تهدف إلى تعزيز القدرة التشغيلية لشركة "كاتريون" وتحقيق أهدافها المستقبلية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لأسطولها واستعداداً لتلبية النمو المتوقع في قطاع الطيران تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة عدد المسافرين ليصل إلى 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030م.

وأشارت "كاتريون" إلى أنه من المتوقع وصول أسطول الشركة إلى عدد 205 شاحنات رافعة طعام بحلول عام 2027م.

وقالت إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للتعاقد.

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