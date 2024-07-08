سامسونغ
اتحاد عمال "سامسونغ" يبدأ إضراباً عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور
يستمر لمدة 3 أيام ويشمل 6500 عامل
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بدأ اتحاد عمال سامسونغ في كوريا الجنوبية إضراباً عن العمل يستمر لمدة 3 أيام بسبب عدم تلبية صانعة الإلكترونيات والجوالات الذكية للمطالبة بزيادة الأجور.
وذكرت وكالة "رويترز" أن أكثر من 6500 عامل أغلبهم من أقسام التصنيع وتطوير المنتجات سوف يُضربون عن العمل الأسبوع الجاري.
ويتوقع المحللون محدودية تأثير الإضراب على أعمال الشركة نظراً لانخفاض نسبة المشاركة، وأتمتة عمليات الإنتاج.
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