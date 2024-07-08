انخفاض خسائر "البريد" الأردني بقيمة 2.5 مليون دينار العام الماضي
الإيرادات ارتفعت 400 ألف دينار
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ارتفعت الإيرادات التشغيلية لشركة البريد الأردني العام الماضي نحو 400 ألف دينار،مع تخفيض الخسائر بقيمة 2.8 مليون دينار.
وبحسب بيان للشركة، أقر مجلس إدارتها خلال الاجتماع الرابع لعام 2024 اليوم الاثنين، القوائم المالية للشركة والتي أظهرت تخفيض الخسائر المتراكمة بقيمة 1.6مليون دينار نتيجة عقد تسويات مع الجهات الدائنة.
وتضمن الاجتماع مناقشة موضوعات تخص نتائج أعمال الشركة ماليا وإداريا، بالإضافة لمناقشة المشاريع والاتفاقيات التي تم إنجازها، واطلع رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة على الأعمال التي تم إنجازها في مركز جمرك التجارة الإلكترونية، والمقرر إطلاقه للعمل في سبتمبر/ أيلول المقبل وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
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