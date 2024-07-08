شركة تابعة لـ"ميار القابضة" توقع عقد الاستحواذ على شركتين

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أعلنت شركة ميار القابضة عن إبرام شركتها التابعة "حلول المصاعد للاستثمار" بتاريخ 7 يوليو 2024 عقد الاستحواذ على نسبة 100% من شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات ونسبة 100% من شركة المصاعد الذكية والتوقيع على اتفاقية الشراء الملزمة ضمن صفقة استحواذ واحدة.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الاثنين إن صفقة استحواذ شركة حلول المصاعد للاستثمار على نسبة 100% من حصص شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات وشركة المصاعد الذكية تمت مقابل 40 مليون ريال بجانب حصة 28% من شركة حلول المصاعد للاستثمار"الشركة المستحوذة" بموجب اتفاقية شراء ملزمة.

وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط والأحكام اللازمة قبل الإتمام، بما في ذلك على سبيل المثال الشروط والإجراءات ذات الطبيعة التنظيمية والتجارية.

وأوضحت شركة ميار القابضة أن شركتها التابعة "حلول المصاعد للاستثمار" سوف تسدد المبلغ النقدي مقابل الصفقة من خلال مصادرها الذاتية وفق الترتيبات بين البائع والمشتري خلال فترة زمنية مدتها سنة.

وذكرت أن الاستحواذ يهدف إلى تعزيز الحصة السوقية لشركة حلول المصاعد لاستثمار، وتقديم حلول متكاملة لعملاء الشركة وتنويع محفظة منتجات الشركة، وتنوع سلة منتجات المصاعد في الشركة، وزيادة حصة الشركة في سوق المصاعد السعودي.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة خلال النصف الثاني من العام المالي 2024م.

أوضحت أن أطراف الصفقة هم شركة حلول المصاعد للاستثمار بصفتها المشتري والأطراف البائعين هم عبدالرحمن بن عبد العزيز اليابس وفيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليابس.