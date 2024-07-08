نمو صافي أرباح بنك قطر الوطني 10.8% في الربع الثاني
يوزع أرباحاً نقدية مرحلية بواقع 0.33 ريال للسهم
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلن بنك قطر الوطني، أكبر مصارف منطقة الخليج من حيث الأصول، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحه 10.8% في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وخلصت حسابات أجرتها "رويترز" إلى أن صافي أرباح البنك في الربع الثاني بلغ 4.1 مليار ريال قطري (1.12 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.7 مليار ريال قبل عام، ومتجاوزا متوسط تقديرات عند 3.97 مليار ريال في استطلاع مجموعة بورصات لندن لآراء محللين.
كما أقر البنك توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 0.33 ريال للسهم.
-
حكومة الشارقة تعتزم جمع 500 مليون يورو من السندات
تكليف عدد من البنوك للقيام بدور المنسقين العالميين
اقتصاد
-
بعد فرض أول ضريبة دخل على الأفراد في الخليج.. هل تقرها دول أخرى؟
خطط التنويع الاقتصادي ومصادر الدخل قد تكون محفزاً لانتشارها
قصص اقتصادية
-
إيران تقترح ربط أنظمة الدفع لدول "بريكس"
على غرار التكامل بين نظامي مير الروسي وشتاب الإيراني
اقتصاد