نمو صافي أرباح بنك قطر الوطني 10.8% في الربع الثاني

1 دقيقة للقراءة

أعلن بنك قطر الوطني، أكبر مصارف منطقة الخليج من حيث الأصول، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي أرباحه 10.8% في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلصت حسابات أجرتها "رويترز" إلى أن صافي أرباح البنك في الربع الثاني بلغ 4.1 مليار ريال قطري (1.12 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.7 مليار ريال قبل عام، ومتجاوزا متوسط تقديرات عند 3.97 مليار ريال في استطلاع مجموعة بورصات لندن لآراء محللين.

كما أقر البنك توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 0.33 ريال للسهم.