مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مجموعة أغذية مناسبة
مجموعة أغذية
شركات

"أغذية" الإماراتية تفتتح مصنعاً لمنتجات البروتين في السعودية باستثمارات 90 مليون درهم

في مدينة جدة الصناعية الأولى على 9 آلاف متر مربع وبقدرة إنتاجية 9 آلاف طن سنويا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت مجموعة أغذية الإماراتية، اليوم عن الافتتاح الرسمي لمصنعها الجديد لمنتجات البروتين والأغذية المجمدة في مدينة جدة الصناعية الأولى بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "العربية Business" إنه تم بناء المنشأة الجديدة باستثمار يتجاوز 90 مليون درهم إماراتي، وتبلغ مساحتها أكثر من 9 آلاف متر مربع، وهي مصممة لتحقيق قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 9 آلاف طن.

ويحتوي المصنع على خطي إنتاج قادرين على تصنيع أكثر من 50 وحدة SKU من أصناف المنتجات المختلفة، مدعومة بسلسلة توريد متنوعة تضم أكثر من 69 مادة خام، كما تضم المنشأة مختبرات داخلية لعلم الأحياء المجهرية والتقييم الحسي، كما أنها معتمدة من الهيئة السعودية للغذاء والدواء وحاصلة على شهادة سلامة الأغذية العالمية BRCGS.

نمو صافي أرباح بنك قطر الوطني 10.8% في الربع الثاني شركات اقتصاد قطر نمو صافي أرباح بنك قطر الوطني 10.8% في الربع الثاني

من المتوقع أن تصل سوق اللحوم المصنعة بالمملكة العربية السعودية إلى إجمالي 7.11 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 5.49% وفق بيان مجموعة أغذية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط