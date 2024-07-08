"أغذية" الإماراتية تفتتح مصنعاً لمنتجات البروتين في السعودية باستثمارات 90 مليون درهم

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أعلنت مجموعة أغذية الإماراتية، اليوم عن الافتتاح الرسمي لمصنعها الجديد لمنتجات البروتين والأغذية المجمدة في مدينة جدة الصناعية الأولى بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "العربية Business" إنه تم بناء المنشأة الجديدة باستثمار يتجاوز 90 مليون درهم إماراتي، وتبلغ مساحتها أكثر من 9 آلاف متر مربع، وهي مصممة لتحقيق قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 9 آلاف طن.

ويحتوي المصنع على خطي إنتاج قادرين على تصنيع أكثر من 50 وحدة SKU من أصناف المنتجات المختلفة، مدعومة بسلسلة توريد متنوعة تضم أكثر من 69 مادة خام، كما تضم المنشأة مختبرات داخلية لعلم الأحياء المجهرية والتقييم الحسي، كما أنها معتمدة من الهيئة السعودية للغذاء والدواء وحاصلة على شهادة سلامة الأغذية العالمية BRCGS.

من المتوقع أن تصل سوق اللحوم المصنعة بالمملكة العربية السعودية إلى إجمالي 7.11 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 5.49% وفق بيان مجموعة أغذية.