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سوق السعودية

"الكابلات السعودية": إيداع مقترح التنظيم المالي لدى المحكمة التجارية بجدة

أكدت استلامها رسالة من مكتب أمين التنظيم المالي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الكابلات السعودية عن استلام إدارتها رسالة من مكتب أمين التنظيم المالي اليوم الاثنين 8 يوليو 2024 تؤكد قيامه بإيداع مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة الكابلات السعودية لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة وفق بيان من الشركة لـ"تداول السعودية".

وقالت إنها سوف تعلن عن أي تطورات لاحقة في حينه، ولا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً أن وجد.

وذكرت الشركة في بيان بتاريخ 30 يونيو الماضي أنها سلمت النسخة النهائية المعدلة من مقترح التنظيم المالي لأمين التنظيم، وليد بن محمد سبحي يوم السبت 29 يونيو 2024 مدعوما بالمستندات المؤدية والثبوتية كاملة ومحتوياً على المعلومات الصحيحة، التي تضمن التصويت للدائنين والمساهمين بشكل عادل، على حد سواء.

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