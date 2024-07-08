"المصافي" توضح تفاصيل مذكرتي الاستحواذ على "جيسيكو" و"البوصلة الذهبية للتعدين"

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كشفت شركة المصافي العربية السعودية "المصافي" تفاصيل جديدة بشأن مذكرتي التفاهم غير الملزمتين اللتين وقعتهما يوم 6 يوليو الجاري للاستحواذ على كامل حصص الملاك في شركتي "الشركة الألمانية السعودية للصناعة "جيسيكو" و"البوصلة الذهبية للتعدين" عبر مبادلة الأسهم و مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة من خلال زيادة رأس مال المصافي العربية السعودية.

وأوضحت الشركة في بيانين منفصلين لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، بعض التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم حيث اتفق الأطراف بشكل غير ملزم على الإطار العام للصفقتين المقترحتين، بما يشمل، أن الشركة ستستحوذ على كامل أسهم الشركتين المستهدفين مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي الشركة المستهدفة.

وذكرت أن الصفقة المقترحة ستكون خاضعة لشروط محددة بما في ذلك الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، وموافقة تداول السعودية، وموافقة المساهمين، بالإضافة إلى أي شروط يتم تضمينها في اتفاقية الاستحواذ الملزمة.

وستقوم الشركة بإجراء دراسات العناية المهنية اللازمة على الشركة المستهدفة.

كما اتفق الأطراف على أحكام ملزمة تتعلق بسرية المعلومات التي سيتم مشاركتها، و على أحكام ملزمة تتعلق بفترة الحصرية، وعدم الاستقطاب، وغيرها من الأحكام الاعتيادية في مثل مذكرات التفاهم هذه.

و قامت شركة المصافي العربية السعودية بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لها فيما يتعلق بالصفقتين المقترحتين، ولم يتم تعيين مستشار مالي للطرفين الآخرين.

وذكرت أن إبرام الصفقتين يخضع لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والضريبية والقانونية، كما سيقوم الأطراف بالتفاوض على الأحكام النهائية لإبرام اتفاقية الاستحواذ الملزمة.

وأشارت الشركة إلى ضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ.