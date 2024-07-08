"إيلاي ليلي" الأميركية تشتري شركة الأدوية الحيوية "مورفيك" مقابل 3.2 مليار دولار

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وافقت شركة إيلاي ليلي على شراء شركة الأدوية الحيوية الأميركية مورفيك هولدنغ مقابل حوالي 3.2 مليار دولار للحصول على علاجات تجريبية لمرض التهاب الأمعاء والأمراض المزمنة الأخرى.

وقالت الشركتان في بيان إن شركة ليلي ستدفع 57 دولارًا للسهم في شركة مورفيك، أو 79% أكثر من سعر الإغلاق يوم الجمعة.

وأوصى مجلس إدارة Morphic بأن يقوم المساهمون بطرح أسهمهم في العرض.