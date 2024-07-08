"بن داود": "هيئة المنافسة" أصدرت عدم ممانعتها لصفقة الاستحواذ على "الجميرا للتجارة"

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أعلنت شركة بن داود القابضة عن صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة من إتمام عملية التركز الاقتصادي الخاصة بعملية الاستحواذ على شركة الجميرا للتجارة بتاريخ 7 يوليو 2024 وفق بيان من الشركة لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين.

وسبق أن أعلنت الشركة بتاريخ 23 مايو 2024 عن توقيع اتفاقية بيع و شراء للاستحواذ على 100% من حصص شركة الجميرا للتجارة بقيمة 186.5 مليون ريال.

وذكرت أنها ستقوم بالإعلان عن إتمام الصفقة وأي تطورات جوهرية أخرى في حينه.