"جمجوم فارما" تقدم ضماناً مؤسسياً لقرض متوسط الأجل لمشروعها المشترك في الجزائر

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أعلنت شركة مصنع جمجوم للأدوية- "جمجوم فارما" عن موافقة مجلس إدارتها على تقديم ضمان مؤسسي لدعم إصدار تسهيلات ائتمانية لمشروعها المشترك في الجزائر، الشركة ذات الأسهم جمجوم الجزائر للدواء "جمجوم الجزائر" (حيث تمتلك الشركة فعليا 49% من رأس المال).

وقالت "جمجوم فارما" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه تم إصدار ضمان مؤسسي لصالح البنك التجاري الشركة ذات الأسهم سوسيتيه جنرال الجزائر لدعم إصدار تسهيلات ائتمانية (قرض متوسط الأجل) لشركة "جمجوم الجزائر" بمبلغ إجمالي قدره 1.6 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل حوالي 44.4 مليون ريال سعودي.

وأضافت أن الغرض من هذا التسهيل هو تمويل إنشاء وحدة تصنيع خاصة لمنتجات العيون لتمكين المنشأة الحالية في الجزائر من إنتاج منتجات طبية للعيون بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للشركة.

وأوضحت أن هذا الضمان المؤسسي يخضع إلى النظام السعودي ويتناسب مع نسبة مساهمة الشركة في المشروع المشترك، وبالتالي ينحصر الضمان المقدم من الشركة في مبلغ 784 مليون دينار جزائري أي ما يعادل نحو 21.75 مليون ريال سعودي.

وأشارت إلى أن شركة جمجوم الجزائر تعد طرفا ذا علاقة حيث إن أعضاء مجلس إدارة الشركة، محمود يوسف جمجوم وأحمد يوسف جمجوم يشغل كل منهم مقعد عضوية في مجلس إدارة شركة جمجوم الجزائر والتي تمتلك فيها الشركة حصة قدرها 49% من رأس المال.