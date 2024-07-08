"جي إف إتش بارتنرز" تطلق صندوقاً استثمارياً بـ 300 مليون دولار

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ذكرت شركة "جي إف إتش بارتنرز" ذراع إدارة الأصول العالمية لمجموعة "GFH" أنها أغلقت الصندوق الاستثماري السابع للخدمات اللوجستية والأصول الصناعية في الولايات المتحدة.
وأضافت الشركة أن الصندوق يتكون من نوعين من الأصول والخدمات الصناعية واللوجستية بقيمة 300 مليون دولار موزعة على 25 أصلاً في 7 مواقع في الولايات المتحدة.
وتشتمل الأصول الصناعية في الصندوق على 6 ممتلكات مبنيّة حديثاً من الفئة A وتمتاز بتنوعها الجيد من حيث الموقع واستخدام المساحات وقاعدة المستأجرين مع عقود تأجير طويلة مع كبار المستأجرين مثل شركات "تسلا" و"تيليفكس" و"تاور هيلث" و"يو جي آي لخدمات الطاقة".
فيما تتكون الأصول اللوجستية في الصندوق من حوالي 20 موقعا صغيرا ومتوسط الحجم تستخدم لخدمات ركن الشاحنات ونقل السلع وفرزها وتوزيعها، ومرافق لشحن بطاريات السيارات الكهربائية والتحميل والتفريغ والنقل والتعبئة والتوزيع، وهي محجوزة بنسبة 100% وتمتد على مساحة قابلة للتأجير قدرها 600 قدم مربع مستأجرة على عدة شركات مثل "إس آر إس للتوزيع"، و"ستينر"، و"إي تي آند تي"، و"بينسك".
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