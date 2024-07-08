"سهل للتمويل" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "العربي الوطني" بـ2.1 مليار ريال

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أعلنت شركة سهل للتمويل عن توقيع اتفاقية تجديد التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني (طرف ذو علاقة) بقيمة 2.06 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة التمويل إلى 30 أبريل 2025.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات، حيث تم تحويل مستحقات عقود التمويل لتغطية 105% من قيمة الرصيد القائم للتسهيلات.

وتهدف الشركة من الحصول على هذه التسهيلات إلى التوسع وزيادة حجم مبيعاتها وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

وأوضحت أنه يوجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة عبيد بن عبدالله الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في البنك العربي الوطني.

وأكدت الشركة أن الاتفاقية هي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنويا وتتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقا للشروط التجارية السائدة وبدون أي شروط تفضيلية.