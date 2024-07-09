تعيين محمد الرويغ رئيساً لمجلس إدارة "برغرايززر" وسامي العبيد نائباً

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أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" عن قرار مجلس إدارتها الجديد، بتعيين أ. محمد بن علي الرويغ رئيساً لمجلس إدارة الشركة، ولمدة 4 سنوات تنتهي في 6 يوليو 2028 م.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المجلس قرر تعيين أ. سامي بن محمد العبيد نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.

وقرر المجلس تشكيل "لجنة المراجعة" و"لجنة الترشيحات والمكافآت" و"اللجنة التنفيذية".

كما قرر تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، إضافة إلى تعيين أمين سر المجلس.