صندوق الثروة السيادي التركي يدرس بيع حصته في شركة الاتصالات "تورك سيل"

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يدرس صندوق الثروة السيادي التركي بيع حصته البالغة 26.2% في شركة الاتصالات "تورك سيل"، أكبر مشغل للاتصالات في البلاد، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن مجلس إدارة صندوق الثروة التركي، أو TWF، لم يتخذ قراراً رسمياً بعد. وقال أحد الأشخاص إنه على الرغم من إجراء مناقشات غير رسمية مع المشترين المحتملين، فإن البعض داخل صندوق الثروة السيادية يعارضون البيع لأنهم يعتبرون الشركة أصلاً استراتيجياً. ومن المرجح أن يتخذ الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يقود مجلس إدارة الصندوق، القرار النهائي، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business".

وقد أبدى مستثمرون من الخليج وأذربيجان اهتمامهم بشراء حصة في الشركة. وقال بعض الأشخاص إن الصندوق تواصل مع بنك استثماري واحد على الأقل بشأن تقديم المشورة بشأن عملية بيع محتملة، لكنه لم يصدر تفويضاً رسمياً.

وارتفعت أسهم تورك سيل بما يصل إلى 5.4% إلى 111.7 ليرة بعد التقرير، وهو أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة في عام 2000. وارتفع السهم أكثر من 50% بالدولار منذ استحواذ TWF على الحصة في عام 2020، مما رفع القيمة السوقية للشركة إلى 7.3 مليار دولار.

وتمتلك شركة LetterOne Investment Holdings، وهي شركة استثمارية أسسها الملياردير الروسي ميخائيل فريدمان، 19.8% من أسهم "تورك سيل"، ويتم تداول باقي الأسهم في بورصة إسطنبول وكإيصالات إيداع في بورصة نيويورك.

وعندما اشترى TWF الحصة، أصبح أكبر مساهم وحصل على الحق في تعيين 5 من الأعضاء التسعة في مجلس إدارة تورك سيل.

أنشأت الحكومة التركية الصندوق السيادي في عام 2016 وكلفته بلعب دور رئيسي في القيام باستثمارات تعتبر كبيرة جداً بالنسبة للقطاع الخاص. ويمتلك عدداً من الأصول التي تم الاستحواذ عليها من وزارة الخزانة التركية، بما في ذلك حصص في المقرضين الحكوميين "Turkiye Halk Bankasi"، و"TC Ziraat Bankasi". كما أنه يمتلك حصصاً في الخطوط الجوية التركية والبورصة المحلية.