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بنوك الإمارات

"أبوظبي الأول" يحدد السعر الاسترشادي لبيع أوراق مالية بقيمة 750 مليون دولار

لأجل عشر سنوات

دبي - العربية.نت
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أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء أن بنك أبوظبي الأول حدد السعر الاسترشادي لبيع أوراق مالية من الفئة الثانية بقيمة 750 مليون دولار.

وذكرت الوثيقة أن البنك حدد السعر الاسترشادي عند 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وذلك لسندات بأجل عشر سنوات ونصف السنة غير قابلة للاسترداد قبل خمس سنوات ونصف السنة، بحسب "رويترز".

وأضافت الوثيقة أن أكبر بنوك الإمارات عين "دويتشه بنك" والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول و"جيه.بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين للإصدار.

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