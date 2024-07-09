"أرامكو" السعودية تبدأ إصدار سندات دولية بالدولار الأميركي

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أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة"، اليوم الثلاثاء، عن بدء إصدار سندات دولیة بالدولار الأميركي بموجب برنامجھا للسندات الدولیة متوسطة الأجل.

وقالت "أرامكو" في بيان على "تداول السعودية"، إن تحديد قيمة الطرح سيكون بحسب ظروف السوق.

وأضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

وستشكل السندات التزامات بالدولار الأميركي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو السعودية.

وقامت "أرامكو" بتعيين "إتش إس بي سي"، و"الأھلي المالیة"، و"غولدمان ساكس إنترناشونال"، و"جي بي مورغان"، و"سیتي"، و"مورغان ستانلي"، كمدیري دفاتر مشتركین نشیطین.

وكذلك تعيين "إس إم بي سي نیكو"، و"أم یو إف جیه"، و"الریاض المالیة"، و"السعودي الفرنسي كابیتال"، و"العربي المالیة"، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ابو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، و"جي آي بي كابیتال"، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، و"میریل لینش المملكة العربیة السعودیة"، و"میزوھو"، و"ناتیكسیس" كمدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أميركي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار أميركي الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.

وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار، وتحدد سعر الطرح ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.