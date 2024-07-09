"أرماح " تستأجر أرضا بمساحة 7.82 ألف متر مربع لإنشاء ناديين ومساحات تجارية ومكتبية

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وقعت شركة أرماح الرياضية عقد إيجار لاستثمار أرض على الطريق الدائري الشمالي في حي الوادي بمدينة الرياض لإنشاء وتشغيل ناديين رياضيين بالإضافة إلى مساحات تجارية ومكتبية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن الناديين مخصصين للرجال والنساء تحت العلامة التجارية "أوبتيموOPTIMO " المملوكة لشركة أرماح الرياضية، والتي تقدم أندية مصممة للأشخاص الراغبين في الرفاهية والخصوصية والخدمات عالية المستوى.

أوضحت أن هذا الاستثمار يأتي ضمن خطة عمل الشركة التي تهدف إلى التوسع من خلال مواقع رئيسية وذلك لتحقيق النمو والعوائد المستهدفة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 127.63مليون ريال بدون ضريبة القيمة المضافة ومعدل القيمة الإيجارية السنوية للأرض 6.4 مليون ريال تقريبا

وتبلغ مساحة الأرض 7.82 ألف متر مربع تقريبا، ومدة العقد21.5 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتتضمن فترة سماح لمدة سنة ونصف لا يترتب عليها أي قيمة إيجارية.

وتوقعت الشركة أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد عند اكتمال المشروع وتشغيله، موضحة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بعقد الإيجار والمشروع في حينه كما ستصدر إعلانات عن مواقع جديدة خلال الفترة القادمة لمواكبة استراتيجية الشركة.