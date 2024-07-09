"أسواق العثيم" تجدد عقدين بـ 422.7 مليون ريال مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

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وقعت شركة أسواق عبدالله العثيم عقدين مع المؤسسة العامة للتـأمينات الاجتماعية بقيمة إجمالية 422.71 مليون ريال لاستئجار أرض مملوكة للمؤسسة تقع في مدينة الدمام.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إن العقد الأول بشأن تجديد لعقد استئجار الأرض المقام عليها مجمع تجاري بمدينة الدمام والمبرم سابقاً بين الشركة والمؤسسة لمدة 25 سنة هجرية والذي سينتهي بتاريخ 8 يونيو2028 سيسري العقد الجديد بعد انتهاء العقد الحالي وذلك اعتباراً من 9 يونيو 2028،ولمدة15سنة.

و تبلغ مساحة الأرض المستأجرة 50.44 ألف متر مربع والقيمة الإجمالية للعقد 331.54 مليون ريال تقريبا غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وقيمة الإيجار السنوي 20 مليون ريال، إضافة إلى زيادة مركبة بنسبة 5% كل 3 سنوات.

وقالت الشركة إن هذا العقد سيكون له أثر إيجابي على نتائج الشركة، ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي له ابتداءً من تاريخ سريانه.

وأعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن تجديد عقد مع المؤسسة العامة للتـأمينات الاجتماعية لاستئجار أرض مملوكة للمؤسسة تقع في مدينة الدمام بمساحة 49.78 ألف متر مربع.

وذكرت في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء،أن الأرض مقام عليها صالات تجارية، وتم تجديد عقد استئجار الأرض والمبرم سابقاً بين الشركة والمؤسسة لمدة 25 سنة هجرية والذي سينتهي بتاريخ 8 يونيو 2028.

وذكرت أن قيمة العقد91.17 مليون ريال تقريبا غير شامل ضريبة القيمة المضافة،وسيسري العقد الجديد بعد انتهاء مدة الحالي وذلك اعتباراً من9 يونيو 2028 ولمدة 15سنة.

أوضحت أن قيمة الإيجار السنوي 5.5 مليون ريال، إضافة إلى زيادة مركبة بنسبة 5% كل ثلاث سنوات.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي لهذا العقد إيجابياً على نتائج الشركة ابتداءً من تاريخ سريانه، واشارت إلى طرف ذي علاقة هو عضو مجلس الإدارة، بندر ناصر حمد التميمي.

وأوضحت أنها ستعرض هذا التعامل على الجمعية العامة لمساهمي الشركة للموافقة عليه وفقاً للأنظمة المعمول بها لوجود طرف ذو العلاقة.