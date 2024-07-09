"أفالون فارما" تحصل على 70 مليون ريال تسهيلات مصرفية من "الإمارات دبي الوطني"

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حصلت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية"أفالون فارما" بتاريخ 8 يوليو الجاري على تسهيلات مصرفية من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 70 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل سنة ميلادية، والضمانات المقدمة مقابله عبارة عن سند لأمر بكامل اتفاقية التسهيلات المصرفية.

وأوضحت أن الهدف من الحصول على التسهيل هو تمويل العمليات التشغيلية للشركة.

وتحولت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما" للربحية في الربع الأول من العام الجاري بـ9.37 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة 0.5 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.