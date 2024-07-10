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"أرامكو" السعودية تعلن نتائج الربع الثاني من 2024 يوم 6 أغسطس

تراجع أرباح "أرامكو" 14.4% إلى 102.3 مليار ريال في الربع الأول

دبي - العربية.نت
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قالت أرامكو السعودية في بيان، إنها تعتزم نشر التقرير الأولي حول النتائج المالية عن الربع الثاني 2024 قبل افتتاح سوق تداول السعودية يوم 6 أغسطس 2024.

وأظهرت النتائج المالية الأولية لأرامكو، تراجع صافي أرباحها بنسبة 14.45% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 102.27 مليار ريال، مقابل نحو 119.54 مليار ريال في الربع الأول من 2023.

وارتفعت أرباح أرامكو بنسبة 2% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 100.22 مليار ريال في الربع الرابع من 2023.

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بلغت الإيرادات 402.04 مليار ريال (107.21 مليار دولار) للربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 417.46 مليار ريال (111.32 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2023، بانخفاض 3.7%، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساس إلى انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، والذي قابله جزئيًا ارتفاع في أسعار النفط الخام خلال الفترة.

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