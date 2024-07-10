"أرامكو" السعودية تعلن نتائج الربع الثاني من 2024 يوم 6 أغسطس

1 دقيقة للقراءة

قالت أرامكو السعودية في بيان، إنها تعتزم نشر التقرير الأولي حول النتائج المالية عن الربع الثاني 2024 قبل افتتاح سوق تداول السعودية يوم 6 أغسطس 2024.

وأظهرت النتائج المالية الأولية لأرامكو، تراجع صافي أرباحها بنسبة 14.45% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 102.27 مليار ريال، مقابل نحو 119.54 مليار ريال في الربع الأول من 2023.

وارتفعت أرباح أرامكو بنسبة 2% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 100.22 مليار ريال في الربع الرابع من 2023.

بلغت الإيرادات 402.04 مليار ريال (107.21 مليار دولار) للربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 417.46 مليار ريال (111.32 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2023، بانخفاض 3.7%، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساس إلى انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام، والذي قابله جزئيًا ارتفاع في أسعار النفط الخام خلال الفترة.