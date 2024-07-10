"الإعادة السعودية" تتم بيع حصتها في "بروبيتاز القابضة" مقابل 123 مليون جنيه استرليني

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أتمت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) بتاريخ 9 يوليو الجاري كافة الإجراءات الخاصة بصفقة بيع كامل حصتها في شركة بروبيتاز القابضة (برمودا) المحدودة بما في ذلك شركاتها التابعة، مقابل 123 مليون جنيه استرليني بعد التسوية النهائية.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الصفقة سيكون لها أثر إيجابي على القوائم المالية للشركة في الربع الثالث للسنة المالية 2024م، وسيساهم في دعم نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي.

وشملت الاتفاقية خيار احتفاظ الشركة بالمشاركة في عقود إعادة التأمين مع شركة بروبيتاز برمودا القابضة (برمودا) المحدودة للأعوام 2024 – 2025م.

وأوضحت أن القيمة الدفترية للأصل كما في الربع الأول من عام 2024م بلغت نحو 211.34 مليون ريال.

وقعت الشركة السعودية لإعادة التأمين "الإعادة السعودية" بتاريخ 3 مارس الجاري، اتفاقية لبيع كامل حصتها البالغة 49.9% في شركة بروبيتاز برمودا القابضة (برمودا) المحدودة، بما في ذلك شركاتها التابعة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" يوم 4 مارس الماضي، إنها أبرمت اتفاقية بيع أسهم مع شركة أفيفا للتأمين المحدودة، لبيع كامل حصة شركة إعادة البالغة 49.9% من شركة بروبيتاز برمودا القابضة (برمودا) المحدودة، بما في ذلك شركاتها التابعة، مقابل 120 مليون جنيه إسترليني تدفع نقداً،مشروطة بالاتفاق على التسوية النهائية للصفقة.

و شركة بروبيتاز القابضة "برمودا" المحدودة هي شركة تعمل من برمودا وتتركز نشاطاتها في خدمات التأمين وإعادة التأمين، وتمتلك شركة بروبيتاز كوربوريت المحدودة وبروبيتاز 1492 سيرفيسز المحدودة وبروبيتاز القابضة (المملكة المتحدة) المحدودة وبروبيتاز مانجمنت أيجنسي المحدودة وبروبيتاز 1429 سيرفيسز ميكسيكو إس إيه دي سي في، وبروبيتاز 1429 (أوروبا) إس أر إل/بي في وبروبيتاز 1492 (باسيفيك) الخاصة المحدودة.