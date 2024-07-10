"الرشيد" تحصل على رخصة تعدين "منجم السيلكا" بمنطقة الرياض

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أعلنت شركة محمد هادي الرشيد وشركاه عن حصولها على رخصة تعدين (منجم السيليكا عالي النسبة) برقم 1446632 صادرة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن موقع الرخصة في منطقة الرياض، وصدرت بتاريخ 9 يوليو الجاري وتنتهي في 8 يوليو 2044، والمساحة الإجمالية للرخصة 9.6 مليون متر مربع.

وذكرت أن هذه الرخصة تأتي لتعزز من قدرات الشركة التشغيلية وتدعم خططها في زيادة طاقاتها الإنتاجية، و سيتم الإعلان عن التطورات التي تخصهاوالأثر المالي الناتج عنها في حينه.