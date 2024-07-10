مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار شركة محمد هادي الرشيد
شعار شركة محمد هادي الرشيد
سوق السعودية

"الرشيد" تحصل على رخصة تعدين "منجم السيلكا" بمنطقة الرياض

بمساحة إجمالية 9.6 مليون متر مربع و حتى عام 2044

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة محمد هادي الرشيد وشركاه عن حصولها على رخصة تعدين (منجم السيليكا عالي النسبة) برقم 1446632 صادرة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن موقع الرخصة في منطقة الرياض، وصدرت بتاريخ 9 يوليو الجاري وتنتهي في 8 يوليو 2044، والمساحة الإجمالية للرخصة 9.6 مليون متر مربع.

وذكرت أن هذه الرخصة تأتي لتعزز من قدرات الشركة التشغيلية وتدعم خططها في زيادة طاقاتها الإنتاجية، و سيتم الإعلان عن التطورات التي تخصهاوالأثر المالي الناتج عنها في حينه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط