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"العالمية القابضة" الإماراتية تستحوذ على 20% من "السويدي إليكترك" المصرية

بقيمة 449 مليون دولار

دبي - العربية.نت
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ذكرت الشركة العالمية القابضة "أي إتش سي" الإماراتية، أن شركتها التابعة "Two Point Zero" حصلت على موافقة للاستحواذ على ما يصل إلى 20% تقريبا من شركة السويدي إليكتريك والمدرجة في البورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يتم اليوم تنفيذ صفقة الاستحواذ عبر شراء أكثر من 427.7 مليون سهم من أسهم شركة السويدي إليكتريك لصالح شركة تابعة لـ"Two Point Zero".

كانت شركة العالمية القابضة قد أعلنت عن تقديم شركتها التابعة مجموعة توو بوينت زيرو، عبر شركتها التابعة "إليكترا إنفستمنت هولدينغ" عرضاً للاستحواذ على 24.5% من الأسهم المصدرة لشركة السويدي إليكتريك والتي تتخذ من مصر مقراً لها ومدرجة في البورصة المصرية.

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من جانبها، أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ "إليكترا إنفستمنت هولدينغ" على حصة 19.98% في شركة السويدي إلكتريك، وذلك في صفقة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 449 مليون دولار أميركي. وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد للصفقة لصالح شركة "إليكترا إنفستمنت هولدينغ".

وبموجب هذه الصفقة، قامت "إليكترا إنفستمنت هولدينغ" بتقديم عرض شراء اختياري للاستحواذ على حصة 24.5% من أسهم شركة السويدي إليكتريك وبقيمة 1.05 دولار للسهم، والذي تم الاستجابة له بنجاح وأثمر عن استحواذ شركة "إليكترا" على 19.98% من إجمالي أسهم شركة السويدي إلكتريك.

تأسست "السويدي إلكتريك" عام 1997 في مصر، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحوّلات والقواطع الكهربائية ومستلزمات الوصلات، وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.

وتعمل في أكثر من 70 دولة حول العالم، إلى جانب إنتاجها المتزايد في شبكة فروعها خارج السوق المصري، مثل المملكة العربية السعودية والجزائر.

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