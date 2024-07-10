"عِلم" توقع اتفاقية تطوير موارد البيانات مع "الداخلية" السعودية و"سدايا"

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وقعت شركة عِلم اتفاقية بتاريخ 9 يوليو الجاري اتفاقية تطوير موارد البيانات مع كل من وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بهدف تمكين الشركة من تطوير وتقديم عدد من المنتجات والخدمات وفق شروط وأحكام الاتفاقية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية لا تتضمن مبلغا إجماليا ثابتا، كما تجدر الإشارة إلى أن إيرادات المنتجات والخدمات المشمولة بهذه الاتفاقية لعام 2023م شكلت ما يقارب نسبة 42% من إجمالي إيرادات الشركة وفقا للقوائم المالية المدققة لنفس العام.

أوضحت أن هذه الاتفاقية تحل محل اتفاقيات سابقةويحصل أطرافها على نسبة من إيراد المنتجات أو الخدمات التي تندرج ضمنها بهدف تمكين الشركة من تطوير وتقديم عدد من المنتجات والخدمات وفق شروط وأحكام الاتفاقية.

وأشارت إلى أنه قد يكون لهذه الاتفاقية أثر إيجابي على إيرادات الشركة خلال مدة سريانها التى تمتد 10سنوات تبدأ من تاريخ 1يناير 2024م،حيث أنها قد تؤدي الى التوسع في تطوير المنتجات أو الخدمات ذات العلاقة بالاتفاقية.