مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركة علم مناسبة
شركة علم
سوق السعودية

"عِلم" توقع اتفاقية تطوير موارد البيانات مع "الداخلية" السعودية و"سدايا"

مدتها 10 سنوات تبدأ من 1 يناير 2024

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وقعت شركة عِلم اتفاقية بتاريخ 9 يوليو الجاري اتفاقية تطوير موارد البيانات مع كل من وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بهدف تمكين الشركة من تطوير وتقديم عدد من المنتجات والخدمات وفق شروط وأحكام الاتفاقية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية لا تتضمن مبلغا إجماليا ثابتا، كما تجدر الإشارة إلى أن إيرادات المنتجات والخدمات المشمولة بهذه الاتفاقية لعام 2023م شكلت ما يقارب نسبة 42% من إجمالي إيرادات الشركة وفقا للقوائم المالية المدققة لنفس العام.

أوضحت أن هذه الاتفاقية تحل محل اتفاقيات سابقةويحصل أطرافها على نسبة من إيراد المنتجات أو الخدمات التي تندرج ضمنها بهدف تمكين الشركة من تطوير وتقديم عدد من المنتجات والخدمات وفق شروط وأحكام الاتفاقية.

"العالمية القابضة" الإماراتية تستحوذ على 20% من "السويدي إليكترك" المصرية شركات شركات "العالمية القابضة" الإماراتية تستحوذ على 20% من "السويدي إليكترك" المصرية

وأشارت إلى أنه قد يكون لهذه الاتفاقية أثر إيجابي على إيرادات الشركة خلال مدة سريانها التى تمتد 10سنوات تبدأ من تاريخ 1يناير 2024م،حيث أنها قد تؤدي الى التوسع في تطوير المنتجات أو الخدمات ذات العلاقة بالاتفاقية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط